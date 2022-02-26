"Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ", - Кулеба

Міністр закордонних справ закликав зупинити воєнних злочинців РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - йдеться в повідомленні.

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