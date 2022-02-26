МВФ розглядає різні способи підтримки України, - Георгієва

У Міжнародному валютному фонді розглядають різні варіанти економічної підтримки України, зокрема в межах чинної програми на 2,2 мільярда доларів.

Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Фонд має низку інструментів і, у ході розвитку ситуації в Україні, ми будемо продовжувати обговорювати їх з владою, як ми можемо найкраще допомогти. Ці дискусії проходять дистанційно з представниками місії у Вашингтоні. На додачу до економічних порад, ми вивчаємо всі можливості щодо подальшої фінансової підтримки, яка включатиме чинну програму stand-by, залишок за якою складає 2,2 млрд доларів. Українська влада запросила екстрене фінансування", — заявила Георгієва.

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Директорка МВФ також зазначила, що конфлікт в Україні матиме масштабні наслідки для економіки регіону. МВФ готовий підтримувати країни, які мають тісні економічні зв'язки з регіоном, у якому триває конфлікт.

"Сьогодні я мала зустріч з Радою директорів МВФ щодо нашої початкової оцінки ситуації, що розгортається. Я запевнила їх, що наші працівники будуть продовжувати співпрацювати з владою для того, аби підтримати Україну на стільки, на скільки ми це можемо зробити. Ми також будемо продовжувати співпрацювати зі Світовим банком для того, аби координувати нашу допомогу та максимізувати її ефективність", — додала Георгієва.