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"Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж

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"Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж
У бомбосховищі київського пологового будинку жінка народила

Про це у Facebook повідомив Іван Король, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері, під гуркіт в Гостомелі та завивання сирен дружина народила мені донечку! Наче зірочку серед пітьми у такий важкий час.. 

Місто-Герой Київ, пологовий будинок, бомбосховище, воно ж і операційна і пологове приміщення, абсолютний спокій, лікарі працюють а жінки народжують, наші дні.. Слава Україні і нашим воїнам" . - йдеться в повідомленні.

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Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 01
Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 02
Під гуркіт та завивання сирен: У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка 03

Топ коментарі

  • Nikita Panasenko
    Классно, вітаю батьків! Величезна дівчинка буде (4110г - 57см)
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це майбутьнє української незламної нації...
  • Da non
    Вже в броніку народилася мала.
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