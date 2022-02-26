"Під гуркіт та завивання сирен": У бомбосховищі столичного пологового будинку народилася дівчинка. ФОТОрепортаж
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У бомбосховищі київського пологового будинку жінка народила
Про це у Facebook повідомив Іван Король, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері, під гуркіт в Гостомелі та завивання сирен дружина народила мені донечку! Наче зірочку серед пітьми у такий важкий час..
Місто-Герой Київ, пологовий будинок, бомбосховище, воно ж і операційна і пологове приміщення, абсолютний спокій, лікарі працюють а жінки народжують, наші дні.. Слава Україні і нашим воїнам" . - йдеться в повідомленні.