Окупанти обстріляли з Градів евакуаційну колону з Щастя

Росіяни обстріляли з Градів евакуаційну колону з міста Щастя.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телеканалу Рада сказала віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Майже 80% Щастя знищено. Ми спілкуємося з головою ВЦА, я маю інформацію, що колона (евакуаційного транспорту — ред.) була дійсно обстріляна "Градами", і це міжнародний злочин за міжнародним гуманітарним правом, і Росія за це заплатить високу ціну. Зараз евакуація проводиться. Але якщо ми говоримо саме про місто Щастя, то там проблема", - сказала Верещук.

Віцепрем'єр повідомила, що згідно зі зведеннями військових Херсон під контролем українських військових, за ії словами, ситуація змінюється щогодини.

"Насправді ситуація змінюється щогодини. Ми маємо знати лише те, що ми відвоюємо нашу землю, кожен сантиметр нашої землі буде українським", - наголосила Верещук.