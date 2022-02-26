Київська ГЕС у Вишгороді залишається під контролем ЗСУ. ТЕЦ-6 на Троєщині працює в штатному режимі, - Міненерго
"Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил. Але поки станція не працює, персонал перебуває у сховищі", – повідомило міністерство у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.
Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.
"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8-30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі. Слава нашим ЗСУ!" - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
Київська ГЕС – перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро й знаходиться в кількох кілометрах від Києва.
Київська ТЕЦ-6 на Троєщині, яку вночі намагалися атакувати російські диверсанти, працює в штатному режимі.
Внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі 32 населених пункти в Чернігівській області, 53 – в Запорізькій, 11 – у Сумській.
Енергосистема України третій день працює в ізольованому режимі.