"Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян із закликом готуватися до вуличних боїв.

Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на місце дислокації тероборони Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - сказав він.

Також мер попросив завозити продукти харчування.

Дивіться: Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві. ВIДЕО камер спостереження