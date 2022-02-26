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"Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста

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"Треба готуватися до вуличних боїв": Мер Чернігова Атрошенко виступив з терміновим зверненням до жителів міста
Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян із закликом готуватися до вуличних боїв.

Про це він повідомив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге-небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на місце дислокації тероборони Верені 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - сказав він.

Також мер попросив завозити продукти харчування.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Ясно. Вночі кияни вправно палили москалів.
    Тепер і чернігівцям прийдеться.
    Коктейлі готуйте.
  • Muron
    А тим часом в кацапстані.

    Любовь Первунинских
    3 години тому

    А теперь, народ, встали и пошли по магазинам. Там просто пипец - всё подорожало на 30% - особенно быт.техника.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ НАРАЗІ ЗСУ
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