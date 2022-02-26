Новини • Війна

Російських військ у Києві немає. Зараз, на жаль, діють диверсійні групи, - Кличко

12 38337
Російських військ у Києві немає. Зараз, на жаль, діють диверсійні групи, - Кличко
Станом на ранок, 26 лютого російських військ в Києві немає. Втім, наразі в місті діють диверсійні групи.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи", - розповів Кличко.

Також читайте: Ситуація в Києві контрольована на 100%. Тривають локальні бої, наша армія тримає оборону, - Подоляк

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Ну, что собаки в город прорвались, но их всех поубивали. Ночные защитники должны отоспаться, а дневные - переоборудовать баррикады, доработать оборону и подготовить всё к ночи. Надеюсь, организаторы с боевым опытом авдеевской промки, Широкино и т.д. имеются.

    "Як тебе не любити, Києве мій".

    Тримайся. Бо українці - найкращі в світі воїни. Собакам до них далеко.
  • Іван Іванов 9f733e9c
    Слово "нісенітниця" ще краще проти російськомовних щелеп.
  • Игорь Сергеевич 598b231b
    Намагайтеся спілкуватися українською. Кодове слово паляниця.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини