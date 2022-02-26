Російських військ у Києві немає. Зараз, на жаль, діють диверсійні групи, - Кличко
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Станом на ранок, 26 лютого російських військ в Києві немає. Втім, наразі в місті діють диверсійні групи.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи", - розповів Кличко.