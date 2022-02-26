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Зеленський - Мішелю: Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди ухвалити рішення про членство України в ЄС

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Зеленський - Мішелю: Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди ухвалити рішення про членство України в ЄС
Настав вирішальний момент, щоб хвалити рішення про членство України в ЄС.

Про це заявив у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - розповів президент.

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Топ коментарі

  • Форум123456789
    Бои под Мелитополем, иду за автоматом

    Одесса, Леонид меня зовут, бывайте
  • Lvbnhj
    Настав вирішальний момент..знищити ***** у його бункери
  • Олексій Панкратов
    Тримайся, брате.
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