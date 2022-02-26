Українські ППО збили російську ракету, яка летіла в бік дамби Київського водосховища

Державне підприємство "Укрводшлях" повідомило про спробу обстрілу дамби Київського водосховища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вранці о 3:50 українські ППО збили російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища, розташованого на північ від Києва. Якщо дамбу буде зруйновано, повінь завдасть катастрофічної шкоди вниз за течією, затоплюючи житлові райони та села, наражаючи на небезпеку тисячі людей", - йдеться у повідомленні "Укрводшляху".

За даними ДП, якщо Київська дамба прорветься, то Канівська, Кременчуцька та інші дамби каскаду будуть зруйновані, що, у свою чергу, може призвести навіть до аварії на Запорізькій АЕС.

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Крім того, прорив Київської дамби призведе до руйнування Оболоні, Подолу та всього лівобережжя Києва. Повінь зруйнує мости та комунікації, залишивши райони без електрики, води та транспорту.

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