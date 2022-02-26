Метро Києва перейшло у режим укриття. Кличко закликає мешканців столиці не виходити і не виїжджати в місто
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Влада Києва просить мешканців столиці всі залишайтеся вдома або в укриттях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва у телеграмі.
"Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття.
Ми обороняємо наше місто!" - написав Кличко.
Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде.