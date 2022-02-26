Метро Києва перейшло у режим укриття. Кличко закликає мешканців столиці не виходити і не виїжджати в місто

Влада Києва просить мешканців столиці всі залишайтеся вдома або в укриттях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва у телеграмі.

"Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття.

Ми обороняємо наше місто!" - написав Кличко.

Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вуличних зіткнень із ДРГ ворога у Києві поранено 35 людей, серед них - двоє дітей, - Кличко. ВIДЕО