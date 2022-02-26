МВС просить громадян не робити спроб перетнути р. Дніпро в напрямку Правого берега. По всіх цілях буде відкрито вогонь на ураження, - МВС
20 04021
ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у телеграмі.
"Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати ВОГОНЬ НА УРАЖЕННЯ по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку ПРАВОГО берега!" - йдеться у повідомленні
"Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега!" - додали у МВС.