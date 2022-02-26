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МВС просить громадян не робити спроб перетнути р. Дніпро в напрямку Правого берега. По всіх цілях буде відкрито вогонь на ураження, - МВС

20 04021
МВС просить громадян не робити спроб перетнути р. Дніпро в напрямку Правого берега. По всіх цілях буде відкрито вогонь на ураження, - МВС
ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у телеграмі.

"Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати ВОГОНЬ НА УРАЖЕННЯ по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку ПРАВОГО берега!" - йдеться у повідомленні

"Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега!" - додали у МВС.

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Топ коментарі

  • SANDY
    на лівому березі є дрг, які , можливо, пробують добратися на правий берег з метою попасти в урядовий квартал
  • Aleksey NotBad
    *ведёт про Украину. Волосы шевелятся от того что он там несет. И его смотрят почти два ляма промытых мозгов. Часть из которых в Украине. А по они бегают и метки рисуют
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Хоть уточняйте что это про Киев!
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