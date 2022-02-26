Потрібно негайно відключити ГТС заради енергобезпеки Європи, - Голобуцький

Україна має терміново відключити ГТС та не дозволити її підірвати. Російський агресор хоче вивести її з ладу, щоб у Європи не було альтернативи "Північному потоку-2".

Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ведуться бої біля ГТС України. Росія використовує "Гради" та ударну авіацію. Не виключено, що вони хочуть вивести з ладу ГТС, щоб в Європи не було альтернативи "Північному потоку 2". Тому було б логічним для України терміново відключити ГТС – заради енергобезпеки Європи", - заявив він.

За його словами, поки українська армія захищає свою територію та об’єкти критичної інфраструктури, важливі для багатьох країн, Європа має тиснути на Путіна набагато сильніше, ніж зараз.

"Поки українські військові захищають цілісність ГТС - Європа має зробити все можливе, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Тобто – тиснути набагато сильніше. Можливо, пряма загроза газозабезпеченню спонукає на згоду відключити Росію від SWIFT навіть Німеччину (бо Італію Кулеба щойно дотиснув в цьому питанні). Ми заодно нагадаємо про захоплену ЧАЕС і про ЗАЕС під обстрілами, і про троянду вітрів. А там хто знає, раптом і про закриття нашого неба замисляться. Своя сорочка - вона завжди ближча", - підкреслив Голобуцький.