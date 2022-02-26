У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

Наразі в Сумах точаться запеклі бої в ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті. Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон. Не виходьте на вулицю, не знімайте на телефони. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!", - додали в ОВДА.