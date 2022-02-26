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У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

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У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА
Наразі в Сумах точаться запеклі бої в ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військово-цивільну адміністрацію.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома. Необхідно закрити штори. Бути якнайдалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

"На Курській в Сумах серйозний бій. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті. Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон. Не виходьте на вулицю, не знімайте на телефони. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!", - додали в ОВДА.

У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА 01

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Топ коментарі

  • faust7808
    тримайтеся рідненьки, палимо кожен міліметр рідної землі під окупантом!!
  • Gyro
    Правильно - без пального їхній металобрухт нічого не вартий... Будуть з каністрами бігати по заправках...)))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ❗В Беларуси сейчас идут аресты тех, кто выссказывается в поддержку Украины. Знайте, даже если нас будут избивать, мучать и заставят на камеру говорить "покаяния", мы остаёмся с идеалами свободы и поддерживаем Украину.
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