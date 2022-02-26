Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування, - Нацгвардія

Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним із недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження, повідомила Національна гвардія України.

"Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким і рідним з недостовірною інформацією про їхній стан і місцезнаходження. Прохання поінформувати близьких і рідних про дії в таких ситуаціях", - йдеться в повідомленні Нацгвардії на Facebook у суботу, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформація зараз перевіряється на достовірність.

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"Але якщо такі дзвінки справді будуть, то ставте питання, на яке знаєте тільки ви удвох відповідь, наприклад: назва дитячого садка, в який ходив, номер школи, в якій навчався, день народження матері", - наголосили в Нацгвардії.