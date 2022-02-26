У Росії закриють усі ЗМІ, які називають війну проти України війною

Генпрокуратура РФ забороняє називати війну Росії проти України війною.

Про це у Facebook повідомляє російський журналіст Володимир Варфоломєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації на адресу ресурсів "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщено суспільно значущу інформацію про обстріл українських міст та загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни.

У разі невидалення згаданої недостовірної інформації, доступ до цих ресурсів буде обмежено згідно зі ст. 15.3 Федерального закону № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації", - йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд також розпочав проведення адміністративних розслідувань за фактом поширення "недостовірної суспільно значущої інформації" переліченими ЗМІ. Це правопорушення передбачає відповідальність, передбачену статтею 13.15 КоАП РФ як адміністративного штрафу у сумі до 5 млн рублів.

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