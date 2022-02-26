Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності, - управління СБУ у Львівській області (оновлено)
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Інформація про висадку російського десанту в районі Бродів не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Управління СБ України у Львівській області.
"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності! Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо - працювала УКРАЇНСЬКА авіація. Захистимо Україну разом!", - йдеться у повідомленні.
Раніше про висадку російського десанту фейсбуці повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.