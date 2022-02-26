Медведєв заявив, що "військова операція" в Україні "буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів"

"Військова операція із захисту Донбасу" буде проведена в повному обсязі і до досягнення всіх результатів, а санкції, що вводяться Заходом, нічого не змінять.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Тут санкції ввели проти всіх членів Радбезу Росії. Змінять. Це навіть неосвіченим людям у Держдепі зрозуміло. Включно з рішенням про проведення військової операції із захисту Донбасу", - написав Медведєв у "ВКонтакті".

"Вона буде проведена в повному обсязі, до досягнення всіх результатів, про які сказав президент Росії. Не більше і не менше. Як, до речі, було у схожій ситуації у 2008 році", – додав він.

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