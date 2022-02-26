Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб

Щогодини Повітряні Сили ЗС України наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу РФ, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Хочемо відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

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