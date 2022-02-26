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Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб

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Васильківський гарнізон продовжує тримати оборону. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника, - Генштаб
Щогодини Повітряні Сили ЗС України наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу РФ, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Хочемо відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Андрей Саган
    Слава Україні,тримайтесь там пацани,ви герої !!!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    приходять ще хороші новини 💪Десант та дрг Орди в Миколаєві знищено 👍
  • Мобильный крематорий
    Кацапы запретили своим "сми" называть войну в Украине войной. Это ж-ж-ж не с проста. Выигранная война это огромный плюс для власти. Проигранная - катастрофа. Именно поэтому кацапы подменяют понятия. Они видят, что проигрывают на всех фронтах и пытаются минимизировать ущерб для себя. Сейчас у Украины есть все шансы покончить с кацапами раз и навсегда.
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