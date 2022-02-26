Форуми Київщини масовано заполонили ворожі агенти, - Данілов
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення. Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.тУ всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", - розповів він.
"Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ВОРОЖІ АГЕНТИ. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги.
Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:
1. подавайте скаргу адміну групи;
2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.
Важливо!
Месенджер WhatsApp технічно захищений.
Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні", - додав він.