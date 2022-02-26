Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані російськими загарбниками, - голова Луганської ОДА Гайдай

Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у фейсбуці.

"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", - написав він.

Також він повідомив, що Сєвєродонецьк готується до оборони.

"Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності буде відкрито магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Крім того Гайдай повідомив такі дані щодо інших населених пунктів:

Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.

Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові

Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна

Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом.

Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% міста Щастя знищено, - голова Луганської ОДА Гайдай

Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно

Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді - задовільна

Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.

Муратове - намагаємося встановити зв‘язок.

Старобільськ: поки тихо, є загроза - залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів

Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту

Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.

"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці!" - додав він.