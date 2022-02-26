ДСНС про влучання ворожого снаряда у будинок на Лобановського: 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 - 23 поверху. ФОТО

Внаслідок попадання ворожого снаряда у багатоповерхівку по проспекту Лобоновського 6 А, 6 людей госпіталізовано. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Київ уточнена інформація. Станом на 11:40 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб. Травмовано 6 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху", - йдеться у повідомленні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС про влучання ворожого снаряду у багатоповерхівку на Лобановського: Попередньо жертв немає, кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація. ВIДЕО