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Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський

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Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, який підтримав відключення Росії від SWIFT і надання оборонної допомоги Україні.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав - України та Італії. Тільки що Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна повинна стати частиною ЄС", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Чехия срочно отправляет в Украину оружие и оборудование на сумму 181 млн крон.

    Об этом заявило министерство обороны страны.
  • q4ma
    Кавіть Кіпр погодився. Залишились ******.
  • Eight Wonder 56eae116
    Ох и срач будет в рашке от людей, после отключения SWIFT
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