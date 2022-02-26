Щодня війська РФ втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат, - Генштаб ЗСУ

Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" і "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.

Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів". - йдеться в повідомленні.

На Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах БОРОДЯНКИ, БУЧІ, ВИШГОРОДА. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.

Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі ТОМИЛІВКИ та на аеродромі ВАСИЛЬКІВ (десант знищено).

На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування КИЄВА з північного сходу, але зупинені підрозділами ЗС України в районі міст НІЖИНА, ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ, ОБИЧІВА також наступ окупантів зупинено в районах СУМ, ПРИЛУК та КИЄВА.

На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось.

На Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинений перед ОХТИРКОЮ та в районах БОГОДУХОВА, ДЕРГАЧІВ, ПЕЧЕНЕГІВ.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку – до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

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В цілому щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат.

Слобожанське угруповання ЗС України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючи сили російських окупантів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції ГОРОДНЯ Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. ВАYRАКТАR – ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому ГОСТОМЕЛЬ.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

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