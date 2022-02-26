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Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба

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Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба
Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області – 71 особа, ситуація в області повністю контрольована

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що наразі в Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Але повністю тримаємо все під контролем.

"Станом на 9:00 кількість поранених у лікарнях Київської області - 71 особа. Серед них військові та цивільні. Загалом ситуація в Київській області сьогодні повністю контрольована", - написав він.

Кулеба наголосив, що зараз у Київській області напружено, всю ніч тривали запеклі бої.

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"Але повністю тримаємо все під контролем. Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складні напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація у місті Бровари", - зазначив він.

Також голова ОДА повідомив, що спостерігається нарощування військ на кордоні з Україною у Київській області. Гуманітарна ситуація, за його словами, є стабільною.

Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    А как всё-таки приятно наблюдать, как "второсортный клоун и ни на что не способная кучка националистов" на глазах у всего мира дрючат вдоль и поперек "умудренного опытом всемогущего КГБшника и одну из самых могучих в мире армию".
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    нескольких дней? у нас нема стільки часу,час зараз кожна година важлива
  • Запорізький козак
    ⚡️Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, - западные агентства со ссылкой на главу одного из центробанков в еврозоне.
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