Від мапи укриттів до інструкції щодо дій при обстрілах: застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування
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Міський застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.
"Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, увімкніть сповіщення в налаштуваннях застосунку", - йдеться у повідомленні.
Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.
Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел і зберігайте спокій.