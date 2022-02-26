Від мапи укриттів до інструкції щодо дій при обстрілах: застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування

Міський застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.

"Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, увімкніть сповіщення в налаштуваннях застосунку", - йдеться у повідомленні.

Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.

Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел і зберігайте спокій.

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