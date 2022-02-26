Авіація РФ та ворожі диверсанти розкидали по Сумщині дитячі іграшки, гаджети та цінні речі, начинені вибухівкою, - ОДА

Російська федерація вдається до чергових цинічних злочинів проти українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Терміново! Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає !", - йдеться у повідомленні.

"На вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає", - також повідомляється.

"Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чипати та терміново повідомляти про такі факти!!!! ", - додають в ОВДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сломались? Может оттащить на Россию обратно?": Українець спілкується з військами РФ на Сумщині. ВIДЕО