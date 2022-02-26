Буде відкрито гарячу лінію для рідних російських окупантів, щоб вони дізналися всю правду, - Геращенко

У Міністерстві оборони готуються до відкриття гарячої лінії, по якій родичі російських військових можуть дізнатися, чи живі вони, чи потрапили в полон, або ж як забрати їх тіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Сьогодні ближче до вечора в Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь і дідусів, російських окупантів. Вона буде називатися - " Повернись живим з України!" - заявив він.

Чиновник попросив при можливості поширити цю інформацію в Російській Федерації.

"На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи живі ще ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича", - повідомив він.

Геращенко зазначив, що трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства оборони України з цього питання.

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