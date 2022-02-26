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Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

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Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків
Естонія вирішила закрити свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - заявив у суботу порталу телерадіомовлення ERR через прессекретаря міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас (Taavi Aas).

"Ми готуємо пропозицію щодо відповідного рішення, згідно з яким планується закрити повітряний простір Естонії для російських авіакомпаній. Закликаю наших балтійських колег зробити те саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", - додав Аас у своєму коментарі.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Если присоединяться другие страны Балтии, Скандинавии и Финляндия, то мокши смогут летать только на северный полюс к медведям
  • cimbitep
    значит очень скоро то же самое сделают и Литва с Латвией.
  • ina kretova
    нечего им по европам шастать))) на валдай и по золотому кольцу
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