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Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

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Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ
У Києві змінено дію комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посилання на мера Києва Віталія Кличка.

"Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

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Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ 01

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Топ коментарі

  • Димитрий CrimeaBandera
    Вибачте, ви мабуть не помітили, але в Україні трошки війна.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..самое простое и эффективное средство для ЗСУ и теробороны
  • vlah
    Очень правильно. Это война, а не прогулка в парке. С кровожадным и бесчеловечным врагом.
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