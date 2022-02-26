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Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: "Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо!". ДОКУМЕНТ

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Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: "Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо!". ДОКУМЕНТ
Білорусь з перших днів вторгнення РФ до України надає активну підтримку Росії.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства.

Знайте! МИ ПЕРЕМОЖЕМО БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!! С ПРЕЗРЕНИЕМ! Можу також додати – ви не достойні називати себе прикордонниками", - наголосив він.

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Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо! 01

Топ коментарі

  • cimbitep
    нормальное официальное письмо. все как положено, все отступы, запятые и точки на местах.
  • Andy Diak
    сейчас пишется новая история. я думаю, все твари вымажутся, а мы их не забудем
  • Все Обманываете
    Респект і повага
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