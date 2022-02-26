Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, - Держспецзв'язку
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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформацію щодо планів відключення зв'язку в Україні не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, як зазначають у відомстві, таку інформацію розповсюджують фейкові Telegram-канали та проросійські ЗМІ.
"Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов'язані з перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження, у такому разі мережі відновлюватимуть за першої нагоди після завершення бойових дій", - наголошують у Держспецзв'язку.
Поки що інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.
Нагадаємо, що з 24 лютого управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.