Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформацію щодо планів відключення зв'язку в Україні не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, як зазначають у відомстві, таку інформацію розповсюджують фейкові Telegram-канали та проросійські ЗМІ.

"Мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов'язані з перевантаженням цих мереж. У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження, у такому разі мережі відновлюватимуть за першої нагоди після завершення бойових дій", - наголошують у Держспецзв'язку.

Поки що інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж, немає.

Нагадаємо, що з 24 лютого управління мережами здійснюється в оперативно-надзвичайному режимі управління.

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