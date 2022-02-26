МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само

Міжнародний Олімпійський комітет виступив із заявою-закликом до усіх міжнародних федерацій про скасування чи перенесення з території Росії та Білорусі міжнародних змагань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МОК.

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Виконавча рада МОК заявив про рішуче засудження порушення Росією та Білоруссю олімпійського перемир'я через напад на Україну - період, що розпочинається за 7 днів до початку Олімпійських ігор та завершується за 7 днів після завершення Паралімпійських ігор. У 2022 році олімпійське перемир'я мало тривати з 28 січня по 20 лютого.

МОК не планує проводити будь-які змагання на території Росії чи Білорусі, а також закликає усі федерації перенести звідти міжнародні старти.

Окрім того, виконком МОК прийняв рішення не вивішувати прапор Білорусі та Росії, а також не виконувати гімни цих країн на міжнародних спортивних змаганнях (які ще не потрапляють під санкції проти Росії).

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