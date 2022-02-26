Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників і спалювати ворожу бронетехніку

У Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які наводять вогонь російських військ або прокладають їм дорогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

"Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі", - написав він.

Резніков зазначив, що знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема - понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів.

"Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.

Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.

Звертаюся до усіх.

У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога.

Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації.

Окремо звертаюся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами або може бути введений ними в оману обіцянками "підзаробити"", - написав він.

Також він повідомив, що за дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.

"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", - написав він.

"Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.

Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", - додав він.

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