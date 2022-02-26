Армія РФ ймовірно буде обстрілювати з "Градів" житлові квартали Чернігова: всім в укриття, - голова ОДА Чаус
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Влада Чернігівщини закликає все населення Чернігова сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у фейсбуці.
Він наголосив:
1. Всьому населенню Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста — сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Сили ЗСУ та ТрО захищають місто. Не заважайте.
2. Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети. НЕ БЕРІТЬ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ У РУКИ, ІНАКШЕ ЗАГИНЕТЕ.
3. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з "градів" міста Чернігів, зокрема житлових кварталів