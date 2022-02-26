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Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов

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Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов
Ненависть Путіна і Ко до мене я сприймаю, як нагороду за руйнацію їх планів.

Про це сказав в. о. президента України у 2014 році керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував повідомлення російських пропагандистів, що ширяться різними телеграм-каналами про те, що чеченські "добровольці" (оксюморон) визначили своїми головними цілями Турчинова, Наливайченка, Яценюка, Гончаренко, Авакова та Яроша, щоб позбавити "режим Зеленського" від впливу цих "злочинців", а також, про те, що "російським розвідникам віддано особливий наказ захопити Турчинова, щоб його демонстративно судили за військові злочини і розпочату війну на сході України".

"У захисників Києва незламний дух українського народу, що протистоїть російській орді і вже зламав плани Путіна щодо блискавичної окупації України. Тому всі погрози кремлівських покидьків і неадекватів не варті того, щоб на них взагалі звертати увагу. А люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їх планів і сподівань на окупацію і знищення України у 2014 році!" – зазначив Турчинов.

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Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 01
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 02
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 03
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 04

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Топ коментарі

  • Неоновая Вывеска
    Со всем уважением будьте здоровы, пан Турчинов!
  • Ki.m.
    Кривавий пастор ще посцить на могилу *****.Слава Україні!
  • Павел Северин bc9b18a5
    Турчинов - міцний козак! Він врятував країну у дуже складний час навесні 14-го року.
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