Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив у підтримці далекосяжних санкцій проти Росії та відключення РФ від SWIFT.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я знову розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини В. Орбаном. І ще раз запевнив мене у своїй підтримці санкцій, що далеко йдуть, проти Росії. Зокрема, про блокування системи SWIFT", - написав Моравецький у Twitter у суботу.