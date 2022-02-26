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Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький

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Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив у підтримці далекосяжних санкцій проти Росії та відключення РФ від SWIFT.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я знову розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини В. Орбаном. І ще раз запевнив мене у своїй підтримці санкцій, що далеко йдуть, проти Росії. Зокрема, про блокування системи SWIFT", - написав Моравецький у Twitter у суботу.

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Топ коментарі

  • Ирина Мороз
    Додавилигада
  • Zemer
    Наконец то ******** ******* додавили
  • Владимир Николенко 123e1460
    еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
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