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Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова

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Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова
Померли семирічна дівчинка, яку було поранено внаслідок обстрілу Охтирки військами РФ.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Гланс Аліса, 26.05.2014 - 26.02.2022, час смерті 13.15 Вона не дожила 3 місяці до 8 років.

Дівчинка з Охтирки на Сумщині - чергова жертва кривавого агресора. Добу тому ця дитина була важко поранена під час обстрілу дошкільного навчального закладу із "Урагана" та "Града".

За другу поранену дитину в реанімації борються лікарі", - зазначила Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Виталий Харитонов f2132970
    Смерть руснявим окупантам!
    Нікого не жаліти!
  • Іван5
    Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
  • Anastasiia Ka
    Не брать пленных, мрази, жечь
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