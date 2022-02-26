Латвія закриє повітряний простір для російських літаків

Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків.

Це підтвердив у суботу міністр юстиції Яніс Борданс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр сполучення карїни Таліс Лінкайтс раніше повідомив агентству BNS, що рішення про можливе закриття повітряного простору для російських авіакомпаній буде ухвалено координовано з іншими країнами Європейського Союзу.

За словами міністра, наразі готуються спеціальні санкції ЄС у сфері цивільної авіації, і рішення про їх реалізацію країни ухвалять вже найближчим часом.

Тим часом три країни ЄС вже закрили свій повітряний простір для російських літаків, не чекаючи колективного рішення. З опівночі свій повітряний простір закрили Болгарія, Чехія та Польща.

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У суботу про своє рішення заявила Естонія.

Тим часом латвійська авіакомпанія "airBaltic" з 26 лютого до 26 березня скасувала рейси в Росію.