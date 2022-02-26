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Латвія закриє повітряний простір для російських літаків

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Латвія закриє повітряний простір для російських літаків
Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків.

Це підтвердив у суботу міністр юстиції Яніс Борданс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр сполучення карїни Таліс Лінкайтс раніше повідомив агентству BNS, що рішення про можливе закриття повітряного простору для російських авіакомпаній буде ухвалено координовано з іншими країнами Європейського Союзу.

За словами міністра, наразі готуються спеціальні санкції ЄС у сфері цивільної авіації, і рішення про їх реалізацію країни ухвалять вже найближчим часом.

Тим часом три країни ЄС вже закрили свій повітряний простір для російських літаків, не чекаючи колективного рішення. З опівночі свій повітряний простір закрили Болгарія, Чехія та Польща.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

У суботу про своє рішення заявила Естонія.

Тим часом латвійська авіакомпанія "airBaltic" з 26 лютого до 26 березня скасувала рейси в Росію.

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Топ коментарі

  • Andy Fisher 67a9edc7
    В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно

    127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
    "В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

    Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".

    По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Спасибо!
  • Виктор Погорелов ce8b4da1
    Y E S ! ! !
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