Новини • Війна

Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ

13 83874
Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ
Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав фейком інформацію про те, що Угорщина блокує впровадження частини санкцій проти РФ, зокрема відключення Росії від системи SWIFT.

"Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини та брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди помирають, коли триває війна, деякі керують фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT", - заявив Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ця інформація є неправдивою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території: "Вони нам не потрібні"

"Ми ніколи не виступали проти будь-якої з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого. Розповсюджувачам фейкових новин, незалежно від їхньої національності, нехай буде соромно", - наголосив Сійярто.

Глава угорської дипломатії додав, що він веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

"Для цього я проситиму допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - підсумував Сійярто.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Влад Стар ПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР Армии России сказал : У Путина уже Нет Резерва ! Абсолютно! Мобилизуют Полицию ! ) Россияне у вас появляется шанс , удавить крысу
  • Volodymyr eabbb2d0
    Ніяких перемовин. ХЛО має на колінах просити про мир
  • Vadim Dumikh 349ba45c
    Ссыкло. Придали к стенке его по-любому. Сказали либо соглашайся либо с рашистами заодно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини