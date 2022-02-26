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Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ

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Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ
Існує ймовірність провокації. Можливий підрив промислових ємностей з хімічними речовинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

"ВАЖЛИВО!!!Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", - додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ 01

Топ коментарі

  • Луиза Тумбочкина
    Уроды! Уродская страна расея. Сцыкуны. Мля, родственники из раши шлют смайлики- держитесь….сцыкуны, не выходят на площади. Ненавиж
  • Львiвянин
    Суки
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ці уйобки паскудять нашу Українську Св'яту Землю,злість ****
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