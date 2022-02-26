Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ

Існує ймовірність провокації. Можливий підрив промислових ємностей з хімічними речовинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"ВАЖЛИВО!!!Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", - додали в СБУ.

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