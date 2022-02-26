Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси і пальне на 11 млн євро, - міністр оборони Надь

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо на загальну суму 11 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Про це повідомив у суботу міністр оборони Ярослав Надь.

Надь сказав, що вантаж включає 12 000 патронів калібру 120 міліметрів, 10 мільйонів літрів дизельного палива та 2,4 мільйона літрів авіаційного палива.

"По-перше, це десять мільйонів літрів дизельного палива, яке ми відправляємо в Україну. Також це 2,4 мільйона літрів авіапального, яке ми відправляємо в Україну. Це на суму понад вісім мільйонів євро. При цьому ми відправляємо саме те, чого зараз дуже потребує Україна. А саме 12 000 одиниць 120-міліметрових боєприпасів. Це приблизно 2,6 млн євро. Повірте, ми точно знаємо, що потрібно Україні, і вживаємо саме тих заходів, які допоможуть їм", - цитують міністра словацькі ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.

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Чеський уряд схвалив у суботу відправку зброї та боєприпасів на суму 188 мільйонів крон (8,57 мільйона доларів), щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.

Нагадаємо, Нідерланди ухвалили рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Загалом вже 27 країн погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.