Польська залізниця до 25 березня надала українцям безоплатний проїзд поїздами категорії TLK та IC

Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала жителям України дозвіл на безоплатне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня 2022 року.

"Все, що потрібно, – показати під час посадки до поїзда паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" дякує польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, - Держприкордонслужба