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США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен

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США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що розпорядився надати Україні негайну підтримку оборони України на суму до 350 млн. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із псиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державний департамент США.

"Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого та нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю вибірку президентських коштів у розмірі до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України. Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила 1 мільярд доларів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Voloshka P.
    А шо там каламойша? Чахне над свїм золотішком, підар бородатий?
    Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    👍👍👍👍👍👍👍👍
  • Meritus
    Дайте краще ЗРК Патриот, Стінгери тощо.
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