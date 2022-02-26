Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко. ФОТО
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Російські війська завдали авіаудару по селищу Сартана під Маріуполем. В результаті обстрілу, 3 убитих та 3 поранених, серед поранених 1 дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Путін щойно приніс свій "русский мир" в Маріуполь і позбавив життя 3-х мирних жителів. Фото наслідків авіаудару по селищу Сартана, що прилягає до Маріуполя. 3 убитих та 3 поранених. Серед поранених 1 дитина. Фото та інформацію отримав від мера міста Вадима Бойченка, який разом із полком НГУ "Азов" та ЗСУ перетворює Маріуполь на фортецю!" - розповів він.