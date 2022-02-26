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Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко. ФОТО

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Російські війська завдали авіаудару по селищу Сартана під Маріуполем. В результаті обстрілу, 3 убитих та 3 поранених, серед поранених 1 дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Путін щойно приніс свій "русский мир" в Маріуполь і позбавив життя 3-х мирних жителів. Фото наслідків авіаудару по селищу Сартана, що прилягає до Маріуполя. 3 убитих та 3 поранених. Серед поранених 1 дитина. Фото та інформацію отримав від мера міста Вадима Бойченка, який разом із полком НГУ "Азов" та ЗСУ перетворює Маріуполь на фортецю!" - розповів він.

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Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко 01
Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко 02

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️ Резников обратился к жителям сёл: особая просьба для жителей украинских сёл и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага.
  • Eлена Терехина c0673215
    Слів немає !!! Падли ви ***чі !!! Прокляттня на весь ваш кацапський род !!! Щоб вам земля була бетоном !!!
  • Павло Бубенко
    "Азов" - честь и гордість Українського війська! Ці хлопці воювати добре вміють, тож рашисти точно будуть розбиті та знайдуть свою смерть при спробі взяти Марік! Слава "Азову"! Слава Україні!
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