Федоров - Маску: "Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну. Просимо вас надати станції Starlink"
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони зупинились", - йдеться в повідомленні.