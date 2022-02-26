Федоров - Маску: "Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну. Просимо вас надати станції Starlink"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони зупинились", - йдеться в повідомленні.

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