СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

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В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war

Захистимо Україну разом!" - закликали в СБУ.