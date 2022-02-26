СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram
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СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.
В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war
Захистимо Україну разом!" - закликали в СБУ.