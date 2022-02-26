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СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

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СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram
СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

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В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war

Захистимо Україну разом!" - закликали в СБУ.

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будемо вбивати!
  • Да-это-я
    Це незаперчно!
    Але є ще одна гарна новина - парашенці вимушені лікуватися Українською музикою, майже по всіх каналах ТБ.
    Слава Україні!
    Чому мочите, де відповідь?
    Героям слава!
  • Да-это-я
    Хакерам теж слава!
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