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Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів, - Зеленський

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Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів, - Зеленський
Народ України ніколи не забуде допомоги, яку надала Туреччина Україні.

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - зазначив Зеленський.

Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів, - Зеленський 01

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Топ коментарі

  • вставай
    Піздєц кацапам. Світ остаточно відвернувся від їбанутої наволочі.
  • Ivan Franko
    Єрдагону дякуємо.
  • Welle
    Тепер точно знаю, де проведу наступну відпустку 😊
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