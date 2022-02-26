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Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

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Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба
Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - написав Кулеба. 

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Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям...
  • Andy Diak
    там в европарламенте у нас очень сильные споры со странами типа германия италия венгрия были. люди тоже не стесняются в выражениях. так что, честно говоря, нужно очень сильно поблагодарить поляков, литовцев, голландцев, чехов а также конечно США и британцев.
  • Запорізький козак
    ⚡Польша заявила, что выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме
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