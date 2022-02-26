Подоляк спростував заяву РФ про начебто відмову України від переговорів: "Тільки повноцінні перемовини"

Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми.

Про це йдеть у заяві радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про переговори із Росією, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат та нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку. Ясно, що потрібний інший підхід. Переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України. Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехня росіян про те, що нібито їх сили мали наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності. Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори", – каже Подоляк.

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