Комендантську годину у Києві встановлено з вечора суботи до ранку понеділка, - КМДА

У Києві вводиться комендантська година з 17 години суботи 26 лютого до 8 ранку понеділка 28 лютого.

Про це повідомляється в телеграм-каналі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Комендантська година у Києві діятиме відсьогодні (суботи) з 17:00 до 8:00 28 лютого (понеділка). Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мародери лишають мітки на дверях квартир у Києві, - Центр стратегічних комунікацій

Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

"Нагадуємо: усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додали в КМДА.